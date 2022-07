Maxxi: nuove mostre e nuovi progetti

Due nuove mostre all'interno di Maxxi L'Aquila: Afterimage e NXT.

"Afterimage è una grandissima mostra che raccoglie le opere di 26 artisti internazionali, che resistuisce uno spaccato della contemporaneità." così il direttore del Maxxi L'Aquila, Bartolomeo Pietromarchi, illustra la mostra "Vi è una ricca espressività di artisti che provengono da tutto il mondo." la mostra è stata curata dallo stesso Pietromarchi in collaborazione con Alessandro Rabottini e sarà aperta al pubblico dal 2 luglio 2022 al 19 febbraio 2023.

"Nxt invece - prosegue il direttoresi - trova nella Project Room e raccoglie i quattro progetti realizzati per il palco che verrà posto in piazza Santa Maria Paganica nel quale terremo spettacoli e incontri ed in particolare il festival "Performative"a metà settembre." Sarà possibile visitare la mostra "NXT" dal 2 luglio al 4 settembre, quest'ultima rientra nell'omonimo programma promosso dalla fondazione MAXXI con il sostegno e il patrocinio del comune, dedicato alla promozione di una giovane generazione di architetti di talento e alla valorizzazione dello spazio pubblico. La mostra inoltre accompagnerà la fase di realizzazione e di permanenza del progetto vincitore ovvero "Dandalò" realizzato dallo studio Atelier Remoto

Inoltre in sede di conferenza stampa è stato presentato il podcast intitolato "L'Aquila Fenice" a cura di Alessandro Chiappanuvoli, prodotto da Spotify in collaborazione con il Maxxi e Chora Media, per saperne di più clicca qui .

Maxxi L'Aquila continua a dimostrarsi un luogo prezioso per il nostro territorio, un'istituzione in grado di produrre scambi e opportunità, mantendo la capacità di rinnovarsi e reinventarsi portando avanti un'importante commistione con la nostra città e i suoi luoghi, sia fisici che non.

Questo gioiello racchiuso nel nostro centro storico è un vero crocevia di artisti che provengono da tutto il mondo nel quale L'Aquila si mostra davvero come una città internazionale.