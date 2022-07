Il comitato L'Aquila per la Pace promuove la Marcia per la pace

Il comitato "L'Aquila per la Pace", dopo settimane di iniziative, promuove una camminata lungo uno dei sentieri simbolo dei partigiani durante la Seconda Guerra mondiale.



"Ci rifacciamo a coloro che tanti anni fa lottarono affinchè nel mondo non vi fossero più guerre e stragi nè prepotenze e invasioni -si può leggere in una nota stampa- mai come in questo momento infatti ci si sente tornare indietro di decenni con i continui conflitti di cui è disseminato il mondo e ora anche l'Europa, compreso il conflitto contro chi chiede aiuto dal sud del mondo e viene respinto o massacrato. Mai come in questo momento si avverte nel Paese la forte esigenza e necessità di dare spazio a veri negoziati di pace che mettano fine al conflitto russo-ucraino e facciano tacere le armi una volta per tutte- continua il comitato-



Anche noi vogliamo dare il nostro piccolo contributo a superare la stridente contraddizione tra la società civile che in larga maggioranza rifiuta di percorrere la strada delle armi - e del riarmo - e una larga maggioranza della politica e mass-media che insiste invece proprio su questa strada."



La marcia per la pace si terrà sabato 2 luglio alle ore 8.30 a San Giuliano (sbarra) per poi giungere fino a Collebrincioni ripercorrendo il percorso di quei giovani, cioè i partigiani, che tanti anni fa segnarono un momento di rinascita civile e democratica.



"Facciamo ascoltare la voce del mondo pacifista che è una delle tradizioni del mondo antifascista. Diciamo No alle guerre! Sì alla Pace!" conclude il comitato L'Aquila per la Pace.