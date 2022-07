Caporciano: giovani studenti di architettura dell'università di Berlino rivitalizzano il paese

Ritornano a Caporciano (AQ), fino al 9 luglio, gli studenti del Master di Architettura della UDK, Universiät der Künste di Berlino, per il proseguo del progetto “Retelling the Rural”.

I ragazzi presenteranno i progetti elaborati nei mesi scorsi sulla base dei dati, rilievi e informazioni acquisite durante il soggiorno di studio dello scorso ottobre.

In questa fase il lavoro avrà carattere molto più concreto, intervenendo anche fisicamente su alcuni luoghi del paese. Durante la settimana sono previsti eventi ed occasioni di interazione con i residenti ed i visitatori.

Dal “vernissage” di sabato 2 Luglio, alla mostra diffusa dei progetti lungo tutta la settimana, agli interventi su siti specifici del paese al video con il contributi dei residenti, proiettato in occasione dell’apertura di un giardino, rimodulato come spazio semi pubblico.

Martedì 5, nella sala del Consiglio Comunale, una mattinata di confronto fra amministratori, tecnici e società civile dal titolo “Un paese ci vuole, non fosse…progetti per restarci, progetti per venirci” che allarga il tema della rivitalizzazione delle aree attraverso l’attrazione di nuovi residenti e visitatori.

“Il seme gettato lo scorso anno” dichiara Andrea Portante D’Alessandro, Presidente della Associazione Tratturo Magno 101 – A.P.S. “è germogliato e sta prendendo forza e concretezza. E’ una grandissima soddisfazione, che ripaga di tutti gli sforzi fatti. Il rapporto di UDK con Caporciano si è consolidato e prevediamo che eventi come questo diventino un appuntamento fisso negli anni a venire”

Il progetto ha il patrocinio del Comune di Caporciano. “Caporciano non è l’unico paese a lavorare sul tema della rivitalizzazione. Auspichiamo” dichiara il Sindaco Alessandro Pernetta “ che si riescano a collegare e mettere a sistema le varie iniziative in ottica quanto meno di comprensorio”