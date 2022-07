La Presidente del Senato Casellati in visita a Scurcola Marsicana

Giovedì 7 luglio la Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, sarà in visita nella cittadina di Scurcola Marsicana in occasione della cerimonia del monumento "Scurcola città della battaglia".

La cerimonia avrà luogo in Piazza della Venere alle ore 10:30.

L'importanza storica di questa cittadina è dovuta all'essere stata, nel 23 agosto del 1268, luogo della battaglia fra Svevi e Angioini. Proprio a questo episodio è dedicato il monumento che sarà inaugurato all'interno della cerimonia.

Uno dei protagonisti di questa iniziativa è il Centro Studi Culturali D’Angiò, di cui è presidente l’arch. Lorenzo Fallocco, che da anni porta alla ribalta nazionale ed internazionale la valenza culturale della cittadina marsicana sino a giungere, oggi, alla progettazione e realizzazione del monumento che testimoni, nel tempo, il significato di un combattimento, che se pur cruento, ha cambiato le sorti dell’Italia e dell’Europa.

“Una giornata storica, un motivo d’orgoglio per Scurcola Marsicana avere la seconda carica dello Stato che viene ad inaugurare un doppio monumento per la battaglia dei Piani Palentini consacrando, di fatto, Scurcola come in realtà è: la Città della Battaglia.” Così ha dichiarato il primo cittadino Nicola De Simone – “Una valenza storica notevole, sia dal punto di vista culturale che dal punto di vista amministrativo. Una situazione davvero dirompente. Ringrazio il Centro Studi D’Angiò, nella persona del presidente l’arch. Lorenzo Fallocco, per aver donato alla Città questo abbellimento consistente in un monumento della battaglia e lo studio e l’esecuzione del murales sulla vicina cabina elettrica di E-distribuzione, entrambi svelatati il 7 luglio. Scurcola ancora una volta grazie alla storia, grazie a Carlo D’Angiò è centrale all’interno della cultura nazionale".

Fa seguito la considerazione del Presidente arch. Lorenzo Fallocco: “Una occasione importante per Scurcola, la città della battaglia, come da anni stiamo ripetendo a livello nazionale e internazionale. Era un punto fermo che ci siamo prefissati da tanto tempo: la realizzazione di questo monumento che consacra definitivamente, i luoghi fisici della Battaglia, combattuta tra Svevi e Angioini il 23 agosto 1268 nei Campi Palentini. La presenza di un personaggio di così grande spessore è proprio per dimostrare l’importanza del progetto. Dopo la venuta del Presidente della Repubblica per la celebrazione dei 750 anni, era significativo avere la presenza della seconda carica dello Stato. Ci siamo riusciti di concerto con l’Amministrazione comunale, vuol dunque significare che il progetto è stato accettato, nel senso è stato vagliato e studiato e ciò ci ha dato la possibilità di dire che stiamo facendo bene e di importante per il territorio, per l’intera Regione. Il monumento non è inteso come statua, come generalmente si intende, ma vuol riproporre la storia, sottolineare i caratteri che lo hanno segnato all’ora e che sono stati conservati nel tempo fino a noi oggi. La riqualificazione di un area verde, lasciata abbandonata, posta in una delle piazze significative per la cittadina Scurcolana, la ristrutturazione di un manufatto (cabina elettrica) adiacente il monumento, hanno creato un connubio che si fonde in un unico progetto, che ci racconta la storia. La collaborazione avuta con e-distribuzione, ha consentito la possibilità di realizzare, con la nuova forma d’arte moderna: la street art, un murales sulla cabina con immagini di scene di battaglia. La realizzazione del progetto è stata supportata dall’intervento della Fondazione Carispaq della provincia dell’Aquila, della BCC di Roma e dell’Impresa Max Marini srls di Scurcola Marsicana.