Antonio Massena presenta il suo volume "La memoria della luce - La Cineteca del Club Alpino Italiano tra storia e attualità"

Martedì 28 giugno 2022, alle ore 17:00, all’Auditorium Benedetto XVI, in Via Vetoio (Palazzo INAIL) L’Aquila, avrà luogo la presentazione…

"In un contesto come quello aquilano, lo sviluppo della montagna, non può che essere un traino per l'economia. L'amministrazione Biondi…