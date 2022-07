Rotary club L'Aquila: Patrizia Masciovecchio nuova presidente

Patrizia Masciovecchio è la nuova presidente del Rotary club L'Aquila e succede all'architetto Antonio Di Stefano. La cerimonia per il tradizionale passaggio del martelletto si è tenuta martedì scorso a Casale Signorini alla presenza, tra gli altri, del prefetto Cinzia Torraco, dei dirigenti dei Rotary della provincia dell'Aquila e dei service cittadini.

Nel corso della serata passaggio di consegne anche per il Rotaract (i giovani rotaractiani). Infatti Camilla De Nicola ha ceduto il collare di presidente a Alexandra Fonzi. «Ora ho a disposizione un anno per proseguire nel solco virtuoso tracciato dai miei predecessori», ha affermato la neo presidente Masciovecchio, per potenziare ancora di più il nostro club attraverso azioni concrete, da realizzare in condivisione tra i soci ricercando e trovando un rinnovato e sempre più intenso rapporto con il territorio".

Poi la presidente ha anticipato una notizia importante. Un premio intitolato all'architetto Ruggero Ruggeri che si sostanzia in una borsa di studio di 5.000 dollari annui per 10 anni da assegnare a giovani studenti di architettura della provincia dell'Aquila.

La donazione è frutto della generosità di un mecenate d'oltre oceano. Questa la composizione del nuovo direttivo del Rotary Club L'Aquila: vicepresidente Nicoletta Proietti, segretario Giovanna Renzetti, tesoriere Carlo Fonzi, prefetto Luca Pantanella, consiglieri Carlo Cecati, Giulia Biscotti, Ada D'Alessandro.