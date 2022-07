Venerdì in centro: il programma per domani, 8 luglio

Tornano domani, 8 luglio, i “Venerdì in centro”, dedicati al divertimento per bambini e famiglie.

“Abbiamo riscontrato un grande apprezzamento per l’impegno profuso dall’amministrazione per rendere il centro storico sempre più accogliente e aperto ad appuntamenti in grado di accontentare le diverse esigenze e sensibilità della comunità. Per questo abbiamo deciso, accogliendo le numerose richieste giunte da cittadini e operatori, di prorogare l’iniziativa anche nella giornata di venerdì 15 luglio” dichiarano il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e il vice sindaco, Raffaele Daniele.

Si inizia anche questo venerdì alle 19:00 e si prosegue fino alle 23:00 con tanti angoli del centro storico trasformati in zone ludiche e divertimento.

Piazza Duomo ospiterà i Giochi di una volta a cura dell'Associazione Koinonia Ludobus e lo spettacolo di bolle di sapone.

A Corso Vittorio Emanuele ci sarà invece una novità: uno spettacolo di magia alle ore 19:00, alle 20:00 e alle 21:00. Sempre a Corso Vittorio Emanuele, il Cortile di Palazzo Cappa Cappelli ospiterà “Tutto Sinizzo Così”, spettacolo teatrale per bambini a cura delle Associazioni L'A e Spazio Rimediato pieno di gag e giochi di parole abruzzesi e aquilane per tutta la famiglia, mentre il Cortile di Palazzo Natellis - Lopardi ospiterà un laboratorio musicale.

Sempre su Corso Vittorio Emanuele tornerà il CircoBus. Due le esibizioni musicali a partire dalle 21:00: a Piazza Regina Margherita ci sarà il live di Giada Masi e a via Verdi il duo Giuliano Molinari e Mauro Vaccarelli.

Ogni evento sarà come di consueto accompagnato da mascotte, trampolieri e dal ritorno della Crazy Stompin’ Club Marching Band ad allietare con ritmi swing e jazz le vie del centro storico.