"La Millenaria" e "Terre dei popoli": i progetti presentati stamane in Regione

Questa mattina, presso l'Auditorium di Palazzo Silone, si è svolta una conferenza stampa di presentazione di due progetti di promozione turistica, "La Millenaria" e "Terre dei popoli", sostenuti dalla Regione Abruzzo (MISURA 19 - Sostegno allo sviluppo Locale Leader) e dal GAL Gran Sasso Velino. Alla presentazione erano presenti il vice presidente la Giunta Regionale Emanuele Imprudente, l'assessore Guido Liris, il presidente del GAL Gran Sasso Velino, Paolo Federico, il presidente del Parco Velino Sirente, Francesco D'Amore, la vice presidente del Parco Nazionale Gran Sasso - Monti della Laga, Donatella Rosini, il coordinatore dei progetti Claudio Ucci, la capofila del progetto "La Millenaria" Patrizia di Meglio (Promoter Abruzzo), il capofila di "Terre dei Popoli" Stefano Filauro (Cliff sas).

Il vice presidente della giunta regionale Emanuele Imprudente, ha introdotti i lavori congratulandosi con coloro che hanno redatto il progetto e dichiarando ".... come Regione dobbiamo essere in grado di dare un importante contributo a tali strategie, sia con riferimento ai settori produttivi sia ai servizi alle popolazioni; l'iniziativa che presentiamo è esemplificativa del coinvolgimento degli attori locali nei processi decisionali per lo sviluppo delle zone rurali ....".

L'assessore Guido Liris ha voluto sottolineare che "le parole d'ordine del turismo di oggi sono esperienza e sostenibilità, l'una legata indissolubilmente all'altra, due concetti su cui l'Abruzzo può puntare essendo riccodi un patrimonio ambientale di pregio, i cui connotati sono rimasti intatti nel corso dei secoli" inoltre ha aggiunto "... progetti innovativi che coniugano la valorizzazione del contesto e forme di turismo, oggi particolarmente ricercate, vanno incentivate e sostenute ..."

Il coordinatore dei progetti Claudio Ucci ha illustrato, nel dettaglio, i due progetti, auspicando un ritorno in termini di presenze piuttosto alto, nel giro di poco tempo. I presidenti del Parco Regionale Sirente e del GAL Gran Sasso Velino, hanno sottolineato l'importanza di tale iniziative sui territori rappresentati, augurandosi che, le manifestazioni previste, abbiano il successo che meritano.

In conclusione, abbiamo chiesto all'assessore Emanuele Imprudente, come l'amministrazione regionale vorrà affrontare lo sviluppo invernale e quali potranno essere i rapporto con le associazioni di tutela ambientale. La risposta è stata molto chiara "noi elaboriamo progetti, realizziamo fatti e vorremmo che il nostro territorio possa essere utilizzato 365 giorni all'anno, quindi, faremo tutto ciò che è necessario per raggiungere l'obiettivo"