Presentato l'evento "Tenzone dei Quattro Quarti in onore di Margherita d'Austria"

Per il Secondo anno consecutivo e in occasione delle celebrazioni per il cinquecentenario, si terrà a L'Aquila il 10 Luglio la "Tenzone dei Quattro Quarti in onore di Margherita d'Austria 2022", l'evento che rientra nelle iniziative promosse per "L'Aquila capitale europea dello sport", fa parte delle Tournée Nazionale a ripercorrere le "vie di Madama Margherita d'Austria" riportate sotto i riflettori dal Gruppo Storico "I Farnese" di Ortona.

Stamane è stato presentato il ricco programma in onore della Madama che ha dimorato a L'Aquila nella sua residenza di Palazzo Margherita e le attività previste, tra le quali: danze medievali, spettacoli di fuoco, danza del ventre e giochi medievali nei quali prodi paladini e Cavalieri si cimenteranno in prove di forza e destrezza sotto i colori dei Quattro Quarti.

"Il 10 luglio, in Piazza Duomo, dalla mattina ci sarà un evento dedicato ai bambini con giochi e abilità sportive. Abbiamo voluto unire questi due aspetti ovvero lo sport e la tradizione aquilana per fare conoscere ai più giovani il mondo medievale. In questo contesto Margherita D'Austria svolge un ruolo importantissimo in quanto ricorrono i 500 anni dalla sua nascita, quindi la giornata sarà tutta dedicata a lei con giochi ed eventi anche per i più grandi." dichiara Luca De Meo presidente dei Quattro Quarti dell'Aquila.

"Il contributo del Comune è quello di sostenere e fare animare questo tipo di iniziative. Dobbiamo ringraziare le associazioni che colorano la nostra città e si fanno promotori di questi eventi.- dichiara il presidente del consiglio comunale Santangelo - Palazzo Margherita porta proprio il nome di questa figura che ha illuminato la nostra città e quindi queste iniziative possono proiettarci in una dimensione più identitaria dell'Aquila". conclude Santangelo.