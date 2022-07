Rotaract: Camilla De Nicola premiata presidente dell'anno

I giovani del Rotaract L'Aquila e l'ex presidente Camilla De Nicola premiati oggi a Jesi per aver raggiunto tutti gli obiettivi prefissati. Menzione a parte merita Camilla De Nicola che martedì scorso ha passato il collare di presidente ad Alexandra Fonzi.

La De Nicola è stata premiata quale presidente dell'anno per "aver dimostrato di essere una guida all'interno del proprio club e in tutto il distretto senza aver mollato mai". Un riconoscimento prestigioso che dimostra come l'impegno, la dedizione, le azioni a favore del nostro territorio e il servizio verso gli altri espresso dalla De Nicola e gli altri componenti del club siano stati efficaci e concreti.

"Un abbraccio e un grazie pieno di riconoscenza alla bravissimoa Camilla" ha affermato Patrizia Masciovecchio, neo eletta presidente del Rotary Club L'Aquila che ha poi sottolineato come sia "un orgoglio vero annoverare tra le fila rotariane giovani di tale spessore e impegno".