Ultimo appuntamento con i Venerdì in Centro: il programma del 15 luglio

“Il grande apprezzamento riscontrato per l’impegno dell’Amministrazione nel voler fare del centro storico un luogo accogliente per tutti ci conforta e rappresenta uno stimolo per il futuro”. Con queste parole il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi e il vicesindaco Raffaele Daniele salutano i “Venerdì in centro”, la manifestazione che da metà giugno anima e trasforma il centro storico in una grande area ludica dove bambini di ogni età hanno potuto imparare divertendosi e giocando.



L’ultimo appuntamento è infatti previsto per domani, venerdì 15 luglio, tra eventi consolidati e novità, dalle 19 alle 23.



La Villa Comunale ospiterà gli apprezzati 'giochi di una volta' a cura dell'Associazione Koinonia Ludobus, lo spettacolo di bolle di sapone e le amatissime mascotte che, oltre a muoversi all’interno del centro storico, saranno protagoniste di selfie e scatti in un punto fotografico a loro dedicato.



Lungo Corso Vittorio Emanuele, oltre ai trampolieri e alle mascotte, ci saranno quattro postazioni in cui clown, spettacoli di magia ed esibizioni di artisti circensi si alterneranno allo spettacolo “La Dan du Pied” e che coinvolgeranno i bambini in giochi e gag divertenti.



Tre i punti in cui risuonerà la musica live dalle ore 21: Piazza Regina Margherita con il Quartetto Les Petit Papier, via Verdi con l’Aut Aut Duo di Giada Masi e Mauro Vaccarelli e Piazza Chiarino con il Take Three, il trio composto da Grazia Bontempo, Marco e Massimo Barone.



La partecipazione agli eventi è libera e gratuita e per ogni dettaglio su location e orari è possibile consultare i canali social dell'ente, Facebook e Instagram.