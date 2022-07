I Cantieri dell'Immaginario edizione 2022: musica, danza e teatro al centro di Piazza Duomo

Sta per iniziare la rassegna de I Cantieri dell’Immaginario nella sua edizione del 2022, un evento che caratterizza da anni l’estate aquilana e che unisce musica, teatro e danza riportando la cultura e l’arte al centro di Piazza Duomo dal 18 luglio al 7 agosto.



La direzione artistica anche quest’anno è del Maestro Leonardo De Amicis con la collaborazione di istituzioni culturali da tutto il territorio, promossa dal Comune dell’Aquila e dal Teatro Stabile d’Abruzzo.



“I Cantieri dell’Immaginario nella quinta edizione si presenta come una rassegna trasversale in cui vedremo davvero l’arte su più livelli- racconta il Maestro Leonardo De Amicis- questa edizione parla proprio a tutti, la cultura è riportata a tutti i livelli, fruibile sia ai grandi che ai più piccoli”



“L’organizzazione è stata progettata dall’inizio con l’intento di ridare un’identità però nel rispetto della direzione artistica di ogni associazione, infatti il titolo è “Oltre l’identità” -aggiunge De Amicis- grande è stata la collaborazione, infatti abbiamo presentato un cartellone unico che ingloba anche altri due festival, uno di danza e uno di musica che viene offerto dalla Barattelli.”



L’evento de i Cantieri dell’Immaginario apre una stagione estiva particolare, che vedrà anche la tradizionale Perdonanza Celestiniana caratterizzata dalla presenza di Papa Francesco: “si tratta di una perdonanza unica, la prima volta in 728 anni che un pontefice apre la Portasanta, per noi è un privilegio e un onore. Si tratta di un evento mondiale, ci stiamo preparando per essere pronti.”