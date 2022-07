Il 26 luglio parte il Festival Danza “I Cento Passi”

Sta per partire la seconda edizione del Festival Danza “I Cento Passi”, con la direzione artistica di Loredana Errico e Amalia Salzano del Centro Studi L’Aquila Danza – Teatro dei 99. Il Festival, a programmazione triennale, riconosciuto dal Ministero della Cultura ed entrato nel Fus (Fondo Unico Spettacolo) è sostenuto, anche in questa edizione, dalla Regione Abruzzo e dal Comune dell’Aquila attraverso il Fondo ReStart.

Un cartellone ricco di eventi prestigiosi, animato da compagnie di danza nazionali ed internazionali che guarda non solo al centro della città ma anche al territorio. Si inizia martedì 26 luglio, ore 19.00 e ore 20.00, Piazzetta Regina Margherita con Il Gioco del Mondo, Compagnia Egri Bianco Danza, mercoledì 27 luglio, stesso luogo ed orario, Il Paradosso di Sonia, Compagnia Movimento Danza, sabato 30 luglio è la volta di Rossini VS Bach. Indovina chi vince stasera. Compagnia GdO Esperimenti Dance Company. Domenica 31 luglio alle 21 in Piazza Duomo appuntamento con A night with Sergio Bernal. Compagnia Sergio Bernal Dance Company (evento compreso nei Cantieri dell’Immaginario); Agosto si apre con l'evento di martedì 2 alle 21.30 in Piazza Duomo: Instrument Jam. Compagnia Zappalà Danza per poi arrivare a giovedì 4 agosto sempre in Piazza Duomo alle 21,20 con il Gran Gala Il Cigno Nero. Compagnia Daniele Cipriani Entertainment.

Gli eventi sul territorio, realizzati in collaborazione con la Comunità Montana “Montagna di L’Aquila”, l’Azienda Municipalizzata A.S.M. S.p.A. ed altre realtà culturali del territorio, per diffondere la cultura della danza e dello Spettacolo dal Vivo anche nelle zone interne, vedranno protagonista la Compagnia Abruzzo Danza e Spettacolo con eventi che inzieranno martedì 19 luglio, Montereale, ore 21.00, Bianco Giallo Verde e Blu, prenditi cura del mondo anche tu! e alle 22.00, Fil Rouge spettacoli che verranno riproposti anche Venerdì 22 luglio a Pizzoli, mercoledì 3 agosto, Capitignano alle 21, lunedì 22 agosto a Campotosto, lunedì 29 agosto, Castelnuovo di san Pio delle Camere, ed il 1° agosto alle 21 a Navelli ci sarà solo lo spettacolo Fil Rouge. I biglietti per gli eventi su L’Aquila sono acquistabili su ciaotikets.com oppure telefonando al teatro dei 99 o, la sera stessa degli spettacoli, presso a biglietteria allestita sul posto.