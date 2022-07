Torna “Il Jazz italiano per le terre del sisma”: Cammino Solidale e due giornate di musica nel centro dell'Aquila

Dopo il grande successo conseguito nelle scorse edizioni, torna “Il Jazz italiano per le terre del sisma” promosso da MIC e dal Comune dell’Aquila, dall’Associazione Jazz all’Aquila, Federazione Nazionale “Il Jazz Italiano”, sostenuto da SIAE- Società Italiana degli Autori ed Editori, con il supporto di NuovoIMAIE e Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia dell’Aquila.



Per il 2022 il progetto sarà caratterizzato da due giornate di musica nel centro della città de L’Aquila preceduto dal Cammino Solidale: una settimana di concerti e trekking nel cuore delle Terre del Sisma tra Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo organizzata da Jazz all’Aquila in collaborazione con I-Jazz, Associazione MusiCamDo e Associazione Fara Music.