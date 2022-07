Inaugurato il monumento "Rebirth - Rinascita" simbolo di speranza per l'Abruzzo

Inaugurato stamane nel chiostro di Palazzo dell’Emiciclo, a L’Aquila, il monumento "Rebirth - Rinascita", un'installazione artistica dell'altezza di 5 metri, composta da pietra, acciaio e ceramica che vuole rappresentare un simbolo di speranza e ottimismo per l'Abruzzo.



L'iniziativa è stata promossa e coordinata dall'Ente Mostra Artigianato Artistico Abruzzese.



“Abbiamo messo una targa con scritto che i sogni degli abruzzesi tornano a fiorire proprio perché questo monumento è stato progettato per dare uno stimolo alla ripresa di questa città, l’augurio che facciamo è di vedere splendere la città dell’Aquila. L’opera è stata realizzata da artigiani abruzzesi ma anche da artigiani provenienti dall’Iran, dalla Finlandia e dalla Cina, quindi è un monumento che ha una valenza abruzzese ma anche internazionale.” Ha spiegato il presidente dell’Ente Mostra Artigianato Abruzzese Gianfranco Marsibilio.



“L’idea iniziale era di collocare il monumento dove poteva essere visto da tutti ma con la ricostruzione in atto è stato problematico quindi abbiamo deciso di metterlo in questo luogo perchè rappresenta il nostro territorio.” Conclude Marsibilio.



“Il percorso è nato il dottor Marsibilio e con il maestro Liberati che ha una bottega proprio qua in Abruzzo, in Villamagna, diciamo che quando mi hanno prospettato questa bella idea non potevo dire di no perché non si può dire di no all’arte e soprattutto non si può dire no ad un simbolo di speranza per il popolo abruzzese che è stato fortemente colpito dalle tragedie che conosciamo. Abbiamo deciso di posizionarlo qui a L’Aquila perché capoluogo e l’Emiciclo credo sia la sede più adatta per un’opera di questa portata che vuole essere un simbolo di ottimismo.” Aggiunge il consigliere regionale e segretario dell'Ufficio di Presidenza Sabrina Bocchino.



“Questa installazione è stata realizzata dalle nostre eccellenze artistiche e con materie prime abruzzesi come le pietre della Maiella. Simboleggia con questa forma ascendente la rinascita e L’Aquila oggi è una città vivace, in piena attività. La localizzazione che abbiamo scelto è prestigiosa, e voglio ringraziare chi ci ha donato l’opera e tutti gli artisti che l’hanno realizzata” conclude il presidente del Consiglio Regionale Lorenzo Sospiri.