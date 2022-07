Cantieri dell'immaginario: 19 luglio "L'Aquila Young Orchestra" in concerto

Il Teatro Stabile d’Abruzzo presenta a L'Aquila, nell'ambito de I Cantieri dell'Immaginario, martedì 19 luglio, ore 21.30, Piazza Duomo, L’Aquila Young Orchestra diretta da Marta Vitaliani in collaborazione con i maestri Gianluca Pio, Alessandro Di Gregorio, Pierpaolo Di Giandomenico, Germana Rossi e Alessandro Fischione. L'Orchestra è composta da Aurora Turco, Gaia De Carolis, Paza Alfonsi, Ilaria Ranalli, Chiara Cantalini, Gloria Aliucci, Francesco Palladino, Davide Mirabella, Aurora Funaro, Sofia Santilli, Giulia Di Marco, Francesco D'Elena, Andrea Buonomo, Michele Ripanti, Sofia Scorrano, Daniele Valente, Daniele Martellucci, Alice Parisse, Lorenzo Di Pasquale, Sara Nardecchia, Davide Augusto D'Andrea, Augusto Emanuele Rossi, Ernesto Desideri, Martina Di Marco, Dora Di Rienzo, Teresa Graziani, Serena Ammirato, Francesco Ianni, Jacopo Antonio Pio.

"L’idea - spiega Marta Vitaliani- nasce per dare l’opportunità a quei ragazzi che dopo un corso di formazione strumentale, privato o dentro una scuola ad indirizzo musicale, decidono di continuare a migliorare e a divertirsi con il proprio strumento facendo bella musica in compagnia di coetanei che hanno il loro stesso interesse. Tutti gli insegnanti che stanno lavorando a questo progetto, credono fermamente che solo attraverso situazioni di crescita culturale, soprattutto rivolte alle giovani generazioni, si possa ricostruire un tessuto sociale solido e positivo per la rinascita concreta della nostra splendida città, che ancora oggi lavora costantemente per risollevarsi dal trauma subito. Per questo motivo non c’è stato nessun dubbio di volere L’Aquila al centro dell’identità di questa nuova realtà".

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su www.cantieriimmaginario.it