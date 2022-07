La scrittrice Lippolis presenta il suo ultimo libro presso la Casa delle donne

La scrittrice Maristella Lippolis a L'Aquila giovedì 21 luglio per presentare il libro "La notte dei bambini".

L'incontro, organizzato da "Terremutate" e dall'associaizone Donatella Tellini, si terrà giovedì 21 luglio alle ore 18:00 presso la terrazza della Casa delle donne, via A. Colagrande 2.

"Un romanzo coinvolgente, una fiaba per adulti che prende in prestito la fantascienza e l'avventura per raccontare Romanzo la capacità femminile di inventarsi la vita e cambiare il mondo" Queste le parole utilizzate nella locandina dell'evento per introdurre il libro.

La presentazione sarà curata da Silvia Frezza e Valentina Valleriani