Ai Cantieri dell'Immaginario il "Duet Enzo Avitabile & Peppe Servillo"

Nuovo appuntamento ieri sera in Piazza Duomo a L’Aquila per la terza serata dei Cantieri dell’Immaginario. A salire sul palco due artisti di spessore, Enzo Avitabile e Peppe Servillo che con il loro Duet, hanno intrattenuto il pubblico con uno spettacolo unico e coinvolgente.

"L'idea nacque a Sanremo - ha detto Enzo Avitabile - Peppe mi ha accompagnato perché lui aveva vinto già il festivale mentre per me era la prima volta che calcavo quel palco. Da lì non abbiamo seguito un percorso diciamo solito, ovvero quello che molti fanno che dopo Sanremo si inizia una tournée insieme. Ci siamo arrivati lentamente a costruire questo viaggio insieme che si chiama "Duet" che può essere pronunciato in inglese ma anche nel mio dialetto, il napoletano".

"É un debutto di questo progetto - ha detto Peppe Servillo -, abbiamo già fatto per così dire la puntata 0 a Caserta e poi nel frattempo abbiamo lavorato al repertorio l'arrangiamento di brani e stasera in realtà è la prima di una serie che faremo di concerti che faremo quest'estate quindi è particolarmente emozionante per me per questa ragione".