Presentato dall'autrice Nella Frezza il libro "Bugie di Famiglia", ambientato a L'Aquila

I rapporti all’interno delle famiglie e gli equilibri che ognuno costruisce attorno la propria vita, il muro che spesso ognuno erige per difendersi dal giudizio altrui: scritto da Nella Frezza, viene presentato così “Bugie di famiglia” (Salani Editori), pubblicato qualche giorno fa e presentato ieri nella librearia Polarville dall’autrice stessa.



Nella Frezza, una vita nella scuola, ha ritenuto di presentare questo suo lavoro, che si ambienta nell’Italia a cavallo tra la fine degli anni ’60 e l’inizio degli anni ’70, nel capoluogo abruzzese, in cui ha insegnato per anni nella scuola De Amicis. ù



“L’idea è nata molto tempo fa, quando ho deciso di dedicarmi molto alla famiglia, questo libro è stato scritto quasi in segretezza, fermando e riprendendo la scrittura molto spesso, ma non mi è uscito mai dalla testa. Ho sempre scritto ma non avevo mai pensato di pubblicare. Ad un certo punto, alla mia età, alle esperienze che si fanno, a quello che si vede si può mettere un filtro e la storia esce fuori.” racconta l'autrice Nella Frezza.