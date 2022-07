Cantieri dell'immaginario: 23 luglio lo spettacolo "BIS!" di Francesco Cicchella

Per I Cantieri dell'Immaginario dell'Aquila, sabato 23 luglio, Piazza Duomo, ore 21.30, il Teatro Stabile d'Abruzzo presenta BIS! di e con Francesco Cicchella.

L’Artista conquista il pubblico con un one man show esilarante nel quale ritroviamo i suoi cavalli di battaglia e performances completamente inedite che danno vita ad uno spettacolo ricco di emozioni e risate.

Francesco Cicchella è un Artista versatile e poliedrico. Musicista, cantante, attore, comico, imitatore con una spiccata attitudine al ballo, è noto soprattutto per essere diventato nel 2015 il vincitore della quinta edizione del programma "Tale e quale show" (tornando nel 2016 in occasione del “Torneo dei Campioni” e di “Natale e Quale Show”) trasmesso in prima serata su Rai1 con la conduzione di Carlo Conti, nonché per essere stato uno dei comici di punta del programma “Made in Sud”, (partecipando a 13 edizioni, di cui cinque in onda su SKY Comedy Central e otto su Rai2).

A dispetto della sua giovane età, Cicchella vanta nel suo curriculum numerose esperienze teatrali, radiofoniche, cinematografiche e soprattutto televisive, tra cui spiccano l’ospitata al “Festival di Sanremo” 2015, i già citati "Tale e quale show" e “Made in Sud”, l’ospitata nella finale nazionale di “Miss Italia 2016” in onda su La7 e diverse puntate del “Maurizio Costanzo Show” su Rete4 nel 2016.

Nelle stagioni teatrali 2017-2018 e 2018-2019, è in tour con il suo one man show “Millevoci – Tonight Show”, per la regia di Gigi Proietti, che porta in scena in diversi teatri italiani, tra cui il “Diana” di Napoli e la “Sala Umberto” di Roma.

Nel 2020 è nel cast del programma “Enjoy” in onda su Italia1, e di “Colorado”.

Da Settembre 2021 è nel cast fisso della nuova trasmissione di Italia Uno “Honolulu”: conquista tutti con le sue irresistibili performance facendo impazzire il pubblico con le imitazioni di Ultimo ed Achille Lauro.

sa"IBiglietto unico euro 10.00 su www.cantieriimmaginario.it