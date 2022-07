Cantieri dell'immaginario: 24 luglio uno spettacolo in onore di Pasolini

All'interno del festival "I Cantieri dell'Immaginario" dell'Aquila, domenica 24 luglio, Piazza Duomo, ore 21.30, il Teatro Stabile d'Abruzzo presenta PASOLINI, UNA STORIA ROMANA con Massimo Popolizio, musiche eseguite dal vivo al violoncello da Giovanna Famulari.

La magistrale interpretazione di Popolizio intreccia il racconto biografico di Pasolini, dal suo arrivo nella città eterna nei primi anni cinquanta fino alla sua tragica morte nel 1975, con i più celebri testi dell’autore.

Attraverso "Ragazzi di Vita" e "Una Vita Violenta" abitiamo la realtà post-bellica delle borgate romane e dei ragazzi che le popolano, siamo immersi in uno spaccato di periferia intrisa di povertà assoluta ma anche di geniali ed esilaranti espedienti per tirare a campare tipici dello spirito goliarda e spensierato dei suoi abitanti. Ascoltando poi le poesie e i brani dalle raccolte "Religione del mio Tempo" e "Scritti Corsari" rimaniamo sopraffatti perché il poeta “profeta”, da immenso intellettuale qual è stato, attraverso la critica al perbenismo e conformismo del suo tempo individua in maniera lucida e spietata le responsabilità del degrado culturale che ancora oggi ci circonda.

In Pasolini però il senso del tragico e quello del comico non si oppongono mai ma si trasformano ed è grazie a questo miracolo, e all’aiuto dello struggente violoncello di Giovanna Famulari, che possiamo assistere ad una serata veramente irripetibile.

Biglietto unico euro 10.00 su www.cantieriimmaginario.it