Concerti Barattelli: 25 luglio, una passeggiata organistica

Per l’ultimo concerto della XXVI Rassegna Organistica programmata dalla Società Aquilana dei Concerti “B. Barattelli”, in programma lunedì 25 luglio, è stata ideata una “Passeggiata Organistica” che prevede due appuntamenti in altrettanti luoghi nel centro storico della città dell’Aquila.

Per questa speciale occasione torna a L’Aquila l’organista Luca Scandali, altamente specializzato nel repertorio barocco, vincendo numerosi concorsi nazionali ed internazionali. Attualmente è titolare della cattedra di Organo e Composizione organistica presso il Conservatorio di Musica “F. Morlacchi” di Perugia.

Si inizia alle ore 19:00 presso l’Oratorio di Sant’Antonio dei Cavalieri de Nardis in via San Marciano, uno scrigno di arte recentemente restaurato, dove all’interno è situato uno splendido strumento di Luca Neri del 1650 dalla voce calda e inconfondibile. Qui Luca Scandali esegue musiche “Dal primo Barocco all’Arcadia” con autori vicini al tempo della costruzione dell’organo e dell’Oratorio come Frescobaldi, Storace, Pasquini, Scarlatti.

Ci si trasferisce poi nella Basilica di San Bernardino da Siena dove si trova il monumentale strumento costruito da Feliciano Fedeli nel 1726 posto in controfacciata.

Per questo strumento grande, ricco di suoni e registri, che permette una varietà musicale dallo stile più delicato a quello più solenne, dalle ore 21,15 Scandali ha scelto di eseguire il programma: “Fra Spagna e Italia. Dalle origini della letteratura organistica al pieno Barocco” dove al fianco del noto Girolamo Frescobaldi si trovano autori meno noti come Claudio Veggio, Pablo Bruna, Gregorio Strozzi ed altri.

La Passeggiata Organistica con Luca Scandali è inserita nel Progetto Speciale del Ministero della Cultura “Sulla devozione - musiche e danze in contesti rituali e festivi”.

L’ingresso è libero