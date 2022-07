Cantieri dell'Immaginario: i ballerini di "Luce al Talento" incantano il pubblico

"Luce al talento" galà della danza. Ieri sera Piazza Duomo dell'Aquila, si è accesa con colori e vibrazioni eccezionali grazie ai ballerini di questo intenso spettacolo inserito nel cartellone culturale dei Cantieri dell'Immaginario e curato dalla direttrice artistica Patrizia Salvatori. Uno spettacolo reso possibile grazie anche alla collaborazione con il Teatro Stabile d'Abruzzo.

"Lo spettacolo - ha detto la direttrice artistica- vuole illuminare come noi siamo illuminati dalla bellezza di questa Piazza che fa un po' il capoocchiello alle nostre spalle e soprattutto dalla volontà di dare ai giovani come quelli che sono qui questa sera, il giusto applauso e la giusta nota in un paese che produce una fabbrica di creatività e di talento ma che però li fa anche scappare e invece noi li vogliamo accogliere".

"Io dico sempre che L'Aquila ha questa capacità - prosegue la Salvatori -. Un abbraccio molto forte, una città che adora la cultura e che l'ha sentita sempre. Non per niente i cantieri sono nati per ridare speranza nei difficili momenti del post terremoto. Quest'anno, grazie al Tsa e alla collaborazione con loro, siamo riusciti ad illuminare, ad accendere i riflettori nel modo in cui siamo noi, ogni tanto illuminati un po' di più su del talento che viene da ragazzi molto giovani. Partiamo dai 15 anni - ha detto la direttrice - perché bisogna iniziare presto e perché è una carriera complicata e talvolta molto breve".

"Noi questa sera abbiamo ballerini dai 15 ai 40 anni e quelli che si esibiscono sono veramente all'apice di certi momenti del loro essere danzatori. La danza - conclude - è un'armonia stupenda del corpo e dell'anima, una forma di arte totale nei confronti della quale il pubblico pensa di essere lontano e invece ne fa parte perché, senza di lui, non potremmo sentire le vibrazioni e quindi grazie a L'Aquila".