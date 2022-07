Cantieri dell'immaginario: 1 agosto i "Tiromancino" in concerto con il Best of- Tour 2022 di Redazione

La Società Aquilana dei Concerti “B. Barattelli” presenta la quarta edizione della rassegna “Nell’ombra della musica italiana”, inserita anche nel cartellone estivo de I Cantieri dell’Immaginario del Comune dell’Aquila, con tre eventi dedicati alla canzone d’autore, in programma in Piazza Duomo nei giorni lunedì 1, mercoledì 3 e venerdì 5 agosto alle ore 21,30. Per il concerto di apertura lunedì 1 agosto fa tappa a L’Aquila Tiromancino con il Best of – Tour 2022. I Tiromancino fondati da Federico Zampaglione nascono nel 1989 e durante gli anni 90 pubblicano quattro album: Tiromancino (1992), Insisto (1994), Alone alieno (1995), Rosa spinto (1997). Nel marzo 2000 debuttano su Virgin con il loro quinto album, "La descrizione di un attimo", che li porta al definitivo successo. A giugno del 2019 l’inedito "Vento del Sud" e l’anno successivo "Finché ti va" sono i brani tra i più programmati dalle radio. Nel 2021 esce "Cerotti", brano che farà parte della colonna sonora del film “Morrison”. "Ho cambiato tante case" è il tredicesimo album ed è stato pubblicato nell’ottobre 2021. Nello spettacolo live Best of - Tour 2022, le canzoni del nuovo album si alterneranno agli innumerevoli successi che hanno costellato l’ormai trentennale carriera della band romana. Lo show che i Tiromancino portano sul palco è un vero e proprio viaggio che scandaglia rapporti familiari importanti, parole rivolte dai figli ai genitori e dai genitori ai figli, sentimenti legati alle relazioni amorose e all’amicizia, ma anche il rapporto con il pianeta, il legame con il cinema e con la musica ed i suoi maestri.

Il costo del biglietto è di 15,00 euro