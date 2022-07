Ai Cantieri dell'Immaginario, la grande musica del '900 della Big Band Consaq

La grande musica del '900 è salita sul palco dei Cantieri dell'Immaginario a Piazza Duomo offrendo al pubblico uno spettacolo suggestivo con pezzi del Jazz internazione e non solo. La Big Band del Conservatorio “A. Casella” di L’Aquila, fondata nel 2014 e diretta da Massimiliano Caporale, è composta prevalentemente dagli studenti del Dipartimento di Musica Jazz e dalle classi di Sassofono, Tromba e Trombone del Conservatorio Statale di Musica “A. Casella” dell’Aquila

"Siamo avvezzi al palcoscenico aquilano, oltre fatto che siamo l'orchestra della Big Band del Conservatorio dell'Aquila e abbiamo avuto tante opportunità per suonare qui a L'Aquila - ha detto il direttore Massimiliano Caporale -. L'intento è quello di formare i ragazzi, gli studenti del Conservatorio alle grandi orchestre jazz a volte anche accompagnati da professionisti che insieme a me cercano di lavorare con loro".

"Suoniamo a L'Aquila dal 2015 - ha proseguito il direttore - con l'appuntamento annuale con il Jazz dell'Aquila organizzato da Fresu a settembre e molto spesso siamo stati ospiti del palco principale e abbiamo collaborato con l'orchestra sinfonica per un progetto originale di Duke Ellington nel 2017-18 con musica e repertorio sinfonico originali ed abbiamo collaborato con i Solisti Aquilani anche un concerto natalizio con arrangiamenti miei per archi e stasera siamo di nuovo qui per poi salire sul palco a Luco dei Marsi l’11 agosto ed il 12 a Muntagn in jazz a Sulmona nella piazza principale e a settembre".

"Insomma - ha concluso Caporale - l'orchestra è sempre attiva e poi i ragazzi sono molto entusiasti nel suonare questo repertorio che raccoglie un po' tutta la tutta la storia del Jazz anche se ci sono anche degli arrangiamenti di musica pop tipo Sting. Ecco diciamo raccontiamo un repertorio che parte dagli anni 30 ad oggi".