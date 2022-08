L'Aquila accoglie i Tiromancino con il loro "Best of – Tour 2022"

Un mix di emozioni e buona musica ieri sera in Piazza Duomo a L’Aquila per la tappa aquilana dei Tiromancino che con il loro "Best of Tour 2022" ha fatto registrare un tutto esaurito.

L’evento organizzato dalla Società Aquilana dei Concerti “B. Barattelli” era inserito nel cartellone dei Cantieri dell’Immaginario. Nel live di Best of – Tour 2022, Federico Zampaglione e la sua band hanno alternato le canzoni del nuovo album con i successi che hanno arricchino nei loro trent’anni di carriera il panorama musicale italiano.

Sul palco di Piazza Duomo i Tiromancino hanno portato un vero e proprio viaggio che scandaglia rapporti familiari importanti, parole rivolte dai figli ai genitori e dai genitori ai figli, sentimenti legati alle relazioni amorose e all’amicizia, ma anche il rapporto con il pianeta, il legame con il cinema e con la musica ed i suoi maestri.

Uno spettacolo che ha rapito il pubblico che insieme a Zampaglione, ha cantato i suoi successi di ieri e di oggi.