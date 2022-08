"Zafferano. Una storia secolare". Il 6 agosto a Navelli

"Zafferano. Una storia secolare" segna l’appuntamento di arte e cultura che si terrà a Navelli sabato 6 agosto. A discutere di una spezia dalle molteplici virtù, coltivata fin dal Medioevo sulla piana di Navelli, saranno l’Archeologa Lucia Tognocchi e il Presidente del Consorzio per la Tutela dello Zafferano dell’Aquila DOP Massimiliano D’Innocenzo.

L’incontro, sostenuto dal Comune e dal Consorzio, aprirà la stagione estiva di Abruzzo in itinere, evento culturale patrocinato dai Parchi Majella e Sirente Velino, giunto quest’anno all’8^ edizione.

Seguirà l’apertura della mostra "Zafferano. L’oro che germoglia", ispirata al tema declinato nelle varie tecniche artistiche. Fin dai tempi più antichi le proprietà medicamentose, aromatiche, cosmetiche e tintorie dello zafferano erano ben conosciute: commerciato dai Fenici, apprezzato e usato da Egizi e Babilonesi, da Greci e Romani. Lo prescrive Ippocrate per mitigare i dolori reumatici, Plinio nella preparazione di unguenti e profumi, Apicio lo consiglia in cucina. Miti e leggende greco-romane si ispirano al fiore di una spezia virtuosa che viene nuovamente diffusa dagli Arabi durante il Medioevo.

Lo “Zafferano dell’Aquila”, coltivato sulla Piana di Navelli fin dal XIII sec., da subito si configura come prodotto di lusso destinato al solo commercio. Particolarmente ricercato da mercanti germanici, la sua fama si diffonde nei mercati di Norimberga e Augusta, Lione e Ginevra. Vicende storiche hanno nel tempo segnato il destino di una spezia che oggi, pur essendo prodotta in piccole quantità rispetto al passato, raggiunge un’eccellente livello merceologico tanto da fregiarsi del marchio DOP.

La serata si concluderà presso CantinArte, aperta per quanti vorranno dalle ore 19.00, con Calici di stelle, manifestazione del Movimento Turistico del Vino. Dunque un appuntamento da non perdere. L'Appuntamento dunque è per sabato 6 agosto alle ore 17.00 a Navelli presso la Sala Polifunzionale. Ingresso Libero