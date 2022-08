"La Maschera di Celestino" presentazione del librogame

Presentato questa mattina presso la sala Rivera di palazzo Fibbioni, alla presenza del sindaco Pierluigi Biondi, il nuovo librogame “La Maschera di Celestino” scritto a quattro mani dai giornalisti aquilani Angelo De Nicola e Alberto Orsini.

Angelo De Nicola, caposervizio del Messaggero, può essere annoverato tra gli scrittori che meglio conoscono la vita di Celestino V ed il periodo storico in cui è vissuto. Alla figura di Celestino e alla Perdonanza ha dedicato diversi scritti, ricordiamo, Il Mito di Celestino, La maschera di Celestino, I Papi e Celestino V, Trent’anni di Perdonanza, La missione di Celestino, Dante Silone e la Perdonanza.

Alberto Orsini, redattore della Rai, ha la passione di scrivere romanzi gialli che coinvolgono il lettore in maniera dinamica e non statica, pensiamo a Prima con delitto- Sherlock Holmes, Inferno. Ma da buon giornalista non tralascia di scrivere testi che lasciano riflettere sul modo di comunicare, Tranquilli Il Processo alla commissione Grandi rischi dopo il terremoto a L’Aquila del 6 aprile 2009 e Fresco di Stampa (scritto con Francesco di Lazzaro).

Gli autori hanno spiegato la loro grande sintonia nello scrivere questo librogame, non hanno trovato nessuna difficoltà nel far incontrare le conoscenza di Angelo De Nicola con la narrazione di un evento giallo di Alberto Orsini. Adesso cerchiamo di scoprire la trama del libro e le possibili soluzioni previste:

“Il librogioco catapulta il lettore indietro all’edizione 2005 della Perdonanza, che viene sconvolta da una notizia inaspettata: per la prima volta ad aprire la Porta Santa non sarà un cardinale delegato, ma il Papa in persona. E qui la narrativa si intreccia con la cronaca: come noto, nel mondo reale, infatti, Papa Francesco ha annunciato che sarà proprio lui a celebrare il Giubileo aquilano il prossimo 28 agosto. Si tratta del primo librogame ambientato all’Aquila, non si rivolge solo ai giovani ma a un pubblico diverso, fuori dalle mura cittadine e dai confini abruzzesi. L’opera si presta senz’altro a un pubblico giovane, che può incoraggiare alla lettura ma è godibile anche per adulti; non è un libro enigmistico ma rivolto a tutti, ogni tipo di lettore può arrivare alla fine. Mantiene, del romanzo di Angelo, la fibra divulgativa, c’è rigore storico. Sarà importante diffonderlo a una nuova fascia di pubblico aquilano e non, perché in Italia c’è un mercato importante”.

Secondo il Sindaco Pierluigi Biondi l’aspetto importante di questa pubblicazione è che, sulla base di un testo di approfondimento scientifico come quello che Angelo De Nicola scrisse nel 2005, Alberto Orsini ha applicato questa forma di libro gioco, di narrativa interattiva, in base al quale la trama si snoda su vari percorsi e rimanda a diversi finali, anche attraverso enigmi, punteggi e sfide al lettore. È una scrittura molto innovativa per promuovere la conoscenza di Celestino anche tra i più giovani e avvicinarli a una delle figure più importanti della storia dell’Aquila”.

In conclusione, gli autori ricordano che Il libro è pubblicato da One Group Edizioni, consta di 200 paragrafi per 256 pagine, diviso in due parti, con sei diversi finali raggiungibili. Il prezzo di copertina sarà di 15 euro, in vendita nelle librerie e sui canali online. Le illustrazioni interne sono di Antonella Rotellini, l’impaginazione di Roberta Guida che ha anche curato la composizione della evocativa copertina.