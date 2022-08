Carapelle Calvisio, prima edizione della Festa Medievale “Jacovella, la signora della Baronia"

Sabato 6 agosto si svolgerà a Carapelle Calvisio (Aq) la prima edizione della Festa Medievale “Jacovella, la signora della Baronia”, evento promosso dal Comune di Carapelle Calvisio, con la partnership della Regione Abruzzo.

La rievocazione si svolgerà all’interno del suggestivo centro storico di Carapelle Calvisio che sarà arredato non addobbi medioevali, e vedrà la partecipazione di associazioni specializzate in rievocazioni storiche, con il supporto organizzativo e di ricerca storica di Emma Petricola.

La rievocazione sarà ricca di novità ed attrattive! Spettacolare presenza di dame e cavalieri, con tipici mercatini medievali, arcieri, sbandieratori, uomini in armi e iniziative culturali didattiche a misura anche di bambini.

“Con la rievocazione storica proseguiamo nella linea tracciata con l’insediamento del nuovo consiglio: promozione turistica e culturale del nostro bellissimo borgo” - così presenta l’evento il Sindaco Rosella Galasso, da poco insediata, che prosegue “Stiamo cercando di far conoscere Carapelle Calvisio, al mondo. Spero che questo evento sia una attrattiva che spinga tanti cittadini a scoprire la capitale della Baronia, uno splendido borgo medievale che guarda con fiducia al futuro, sapendo coniugare il passato con le nuove sfide.”

“Credo molto nella promozione del turismo dei borghi delle aree interne” –così il vice presidente della Regione Abruzzo Roberto Santangelo, che continua “il mio supporto all’iniziativa, una rievocazione medioevale, testimonia l’attenzione alle identità del territorio – le origini - con la giusta proiezione europeista.”

La festa è ad ingresso libero.

Informazioni sulla pagina Facebook Pro-Loco Carapelle Calvisio.

Per prenotare la tipica cena medioevale due i numeri di riferimento: 320.8656344 o 349.8068558

Programma degli spettacoli e degli eventi:

Ore 17,30 ci inaugurerà la rievocazione con la visita guidata nei vicoli del borgo alla ricerca di antichi mestieri e sapori della Baronia.

Ore 18,30 Corteo storico con “L’ingresso della Contessa Jacovella e del Conte consorte Leonello Accrozzamura col loro seguito di Cavalieri e Dame accolti dal coro e dai musici.”

Ore 19,00 presentazione delle Armi alla Contessa: “gli uomini d’arme di Rosso D’ Aquila accolgono la contessa con gli spari d’onore al cannone.”

Ore 19,15 Spettacolo di bandiera e di forza: “i Bandierai dei Quattro Quarti omaggiano la contessa con giochi ed esibizioni di bandiere e i cavalieri di Rosso D’Aquila Le dimostrano la forza degli uomini della Baronia.”

Ore 19,40 Misteriose e intriganti danze orientali con “Esibizione di Danze Orientali in onore dei Padroni della Baronia”

Ore 20,00 Concerto di musici e danze I graditi ospiti si sposteranno poi nel Cortile del Convento Francescano per essere allietati da musiche e danze festose.

Ore 20,30 Apertura del Banchetto Medievale Si aprirà il convivio con i cibi medievali realizzati dalle dame di Carapelle.

Gli ospiti godranno dei prodotti del territorio allietati da musiche e canti fino a tarda sera. Artigiani e mercanti saranno presenti per tutto il pomeriggio dalle 17,00. I bimbi potranno salire a fare un giro sull’asinello dalle 17,00 alle 18,30 e le dame accorse potranno sperimentare la lavorazione del tombolo con le nobili dame del “Il miracolo bianco delle mani ”. Carapelle Calvisio (Aq), 04.08.2022 Contatti: 348.2695444 Rosella Galasso, sindaco Carapelle Calvisio (per interviste). Per info legate all’evento 320.8656344 o 349.8068558