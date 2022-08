Meraviglie a portata di mano 2022, Castelvecchio Calvisio

Prosegue “Meraviglie a portata di mano”, il cartellone di eventi che anima l’estate di cinque borghi della piana di Navelli con concerti e spettacoli, escursioni, degustazioni, incontri e visite guidate.

Il prossimo appuntamento in collaborazione con la Società Aquilana dei Concerti “B. Barattelli” è per domenica 7 agosto nel suggestivo borgo di Castelvecchio Calvisio, dove in Piazza Regina Margherita, nel cuore del centro storico, alle ore 21,30 si esibisce il Ralf Saxophone Quartet. Il quartetto di sassofoni è formato da Francesco Dominicis sax soprano, Leonardo Crescimbeni sax alto, Diego Bettazzi sax tenore e Alessio Micheli sax baritono. “Crossroads – Sulle strade musicali del Novecento”, questo è il titolo del programma dedicato alle musiche e ai compositori che hanno sfruttato maggiormente le sonorità del sassofono in ogni ambito musicale, dal classico al tango, dal ragtime al jazz fino ad arrivare alla musica da film e alla minimale. Un caleidoscopio di colori e timbri, per un programma che spazia tra i vari generi musicali e che mostra le multiformi atmosfere musicali della musica del '900. Un concerto coinvolgente ed emozionante in uno dei borghi più caratteristici dell’appennino abruzzese, all’interno del Parco Nazionale del Gran Sasso.