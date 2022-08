Palazzo Pica Alfieri apre le porte al teatro con "Il matrimonio del vicerè"

Una storia tormentata, di conquiste, sofferenza e dolore, volta ad ottenere qualcosa di ancor più ambìto: il potere.



É quella raccontata ne “Il matrimonio del Viceré”, lo spettacolo teatrale esperienziale che sarà presentato in conferenza stampa, venerdì 12 agosto prossimo, alle ore 11.30, presso la sala dello stemma dell'appartamento Pica Alfieri.



Un progetto messo a punto dall’agenzia turistica aquilana WelcomeAq in collaborazione con la compagnia Accademia delle Muse e il marchese Fabrizio Pica Alfieri, che si svilupperà in 8 visite teatrali di un'ora ciascuna, il 21 agosto prossimo dalle ore 15 alle 22.



Tutte andranno in scena nel piano nobile di proprietà del marchese, che si occuperà di accogliere gli spettatori all'interno di uno degli edifici storici più conosciuti in città, sorto sull'originale dimora medievale della famiglia Camponeschi e, in passato, residenza di Pietro Lalle, il vero signore dell'Aquila del Quattrocento, tra i personaggi più importanti e influenti un città.



In particolare, le rappresentazioni saranno volte a ripercorrerne la storia, con particolare attenzione per il matrimonio principesco con Maria Pereyra de Norona, la cui bellezza risplende da sempre nel mausoleo realizzato per lei da Silvestro dell'Aquila all'interno della Basilica di San Bernardino.



Lo stesso marchese Pica Alfieri, sarà uno dei protagonisti della visita teatralizzata.



I testi, i costumi storici e la regia saranno affidati alla regista aquilana Emma Petricola.



Il costo del biglietto è di 25 euro a persona.



La prenotazione è obbligatoria e sarà da considerarsi confermata esclusivamente entro il pagamento dell'importo del biglietto di ingresso, da effettuarsi entro 24 ore dalla prenotazione.

Per tutte le informazioni ed effettuare le prenotazioni, contattare l'agenzia WelcomeAq ai numeri: 379 1508492 - 0862 29592