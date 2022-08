Solidarietà della Federazione Abruzzese di Hamilton al comune di Barete

E’ stato inaugurato sabato scorso, 6 agosto, il Parco giochi per bambini realizzato dal Comune di Barete (L’Aquila), grazie anche ad una donazione pervenuta tramite l’ANFE dalla Federazione Abruzzese di Hamilton, in Canada, quale gesto di solidarietà al centro colpito dai terremoti del 2009 e 2016. Nonostante il forte acquazzone poco prima della prevista ora dell’evento inaugurale, alle 18:30 un numeroso pubblico, tra cui molti bambini, è stato presente al taglio del nastro da parte del Sindaco Leonardo Gattuso, assistito da un gruppo di collaboratori in tenera età.