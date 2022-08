Perdonanza 2022: presentato stamattina il corteo e il percorso del fuoco del Morrone

Questa mattina è stato presentato, all’interno dell’Auditorium del Parco, il percorso del fuoco del Morrone e il corteo della Perdonanza, ovvero due dei simboli più significativi dell’evento di maggiore importanza che coinvolge la città dell’aquila.

A presiedere la conferenza di presentazione il vice sindaco Raffaele Daniele, in qualità di coordinatore del comitato perdonanza, l’avvocato Fabrizia Aquilio, in qualità di vice presidente del comitato, Florio Panti in quanto rappresentante del movimento celestiniano e dell’Associazione Comitato Festa della Perdonanza Celestiniana, e l’ufficiale Pietro Piccirilli coordinatore del corteo.

Il corteo, in via del tutto eccezionale, quest’anno si terrà il 23 agosto, e non il 28 come di consueto, insieme all’arrivo del fuoco del Morrone.

Però ricordiamo che il percorso che farà la fiaccola parte ben prima del 23, infatti martedì 16 agosto questa partirà dall’eremo di Sant’Onofrio al Morrone e ripercorrerà i luoghi più significativi per la vita di Celestino V, percorrendo il cammino della pace.

Inoltre nell’ultimo tratto sembrerebbe che la fiaccola, simbolo di pace fra i popoli, verrà portata da un giovane ucraino.

Il Corteo partirà alle 18:30 da Palazzo Fibbioni e percorrerà il corso principale della città per poi compiere un giro intorno a Piazza Duomo, luogo in cui confluirà all’interno del corteo anche il Cardinale della città, poi si proseguirà insieme verso Collemaggio.

L’accensione del braciere avverrà solamente dopo l’arrivo di tutto il corteo.

Per le associazioni che vogliono partecipare al corteo sarà possibile compilare un modulo sul sito del comune.

Inoltre quest’anno il corteo e i momenti salienti della perdonanza saranno ripresi da una troupe in modo tale che in seguito verrà prodotto un video che sarà esposto all’interno del museo della perdonanza ancora in allestimento.

All’interno della conferenza è stata ricordata la dottoressa Giovanna Di Matteo, venuta a mancare lo scorso anno. “Giovanna è stata per anni responsabile del corteo, si è dedicata con passione a questo evento” queste le parole di Pietro Piccirilli alle quali è seguito un applauso di riconoscenza.

Il prossimo appuntamento è stato fissato per il 17 agosto, per quel giorno verranno svelati i nomi della Dama della Bolla, del Giovin Signore e della Dama della Croce.



Di seguito le dichiarazioni rilasciate ai microfoni di news town del Vice sindaco Raffaele Daniele.

Le dichiarazioni di Florio Panti: