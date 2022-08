Splendido ritorno con la mostra antologica di Remo Brindisi e Mimmo Emanuele

La Bottega d’Arte di Mimmo Emanuele di piazza San Marco a L’Aquila centro ospiterà una mostra congiunta con opere dello stesso Mimmo e di Remo Brindisi, messe a disposizione dal nipote Marco Eliseo, dal 17 agosto al 24 settembre 2022.



Cosa accomuna Remo Brindisi e Mimmo Emanuele?



Il Brindisi maturo lavorò sul tema pastorale dell’Abruzzo dei tempi antichi.



Mimmo Emanuele torna sempre al volto contadino e alla città dell’Aquila.



Nel 1983 Brindisi scrisse: “Le immagini della città dell’Aquila che Mimmo Emanuele vi esercita attenta e amorevole attenzione e ne rende possibile l’itinerario toponomastico e storico, stanno per affermare anche un valore grafico e artistico con evidenti motivi di volontà estetiche non prive di sensibili risultati. A me in particolare queste origini dell’Aquila mi sono care e ne cullano l’ambizione di ripercorrerla sentimentalmente come mi è nell’uso di ogni tanto. Auguri a Mimmo Emanuele e che questi suoi lavori siano di buon auspicio per la conoscenza sempre più vasta della nostra città.”



La mostra è una grande occasione per vivere da vicino opere dei due artisti, con pezzi di Remo Brindisi poco o per nulla visti dal grande pubblico.



L’evento è curato e presentato da Antonio Zenadocchio.