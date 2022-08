Mammut - Più giorni a disposizione per le visite

Dal 15 al 28 agosto aperto, in via eccezionale, tutti i giorni con ampliamento dell’orario nella settimana della Perdonanza: dal 15 al 21 agosto orario 10/19.00; dal 22 al 28 orario 10/23.00. Prenotazione obbligatoria e biglietto acquistabile su https://museonazionaledabruzzo.cultura.gov.it/il-mammut.../ Il biglietto per il Mammut è comprensivo dell’ingresso al Museo Nazionale d’Abruzzo (sede ex mattatoio, di fronte alle 99 cannelle) ed è possibile acquistarlo in loco, solo per previa disponibilità e il giorno stesso, presso la biglietteria del Castello Cinquecentesco.