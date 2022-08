Il "Go Festival Abruzzo" entra nel FUS

È ancora in corso l’ottava edizione del GO Abruzzo Festival, che culminerà il 21 e 22 agosto con la recita dell’opera di Philip Glass “Les enfants terribles”, diretta da Maurizio Colasanti con la regia di Aldo Tarabella e le giovani voci curate da Susanna Rigacci, quando giunge una notizia importante per la manifestazione nata nel 2015: dopo otto anni di impegno, opere, eventi, musica, il Festival di Guardiagrele è finalmente stato ammesso nel FUS, il Fondo Unico per lo Spettacolo del Ministero, che con la legge n. 163 del 30 aprile 1985 sostiene attività di produzione e programmazione di musica, teatro e danza.

“È un grande traguardo per noi di Guardiagrele Opera e per l'intero mondo della cultura abruzzese – commenta con soddisfazione il direttore artistico del festival Maurizio Colasanti. - Questo risultato è un premio alla professionalità di GO, è il riconoscimento della levatura artistica delle nostre proposte e delle competenze messe in campo in questi anni. Il FUS per noi di GO è un nuovo punto di partenza verso l'organizzazione di eventi di grande pregio che pongano Guardiagrele e l'Abruzzo al centro del confronto artistico internazionale. Una prova di quanto stiamo realizzando si avrà il prossimo 22 Agosto con la messa in scena di Les enfants terribles di Philip Glass, evento che vedrà a Guardiagrele la presenza di alcuni tra i più importanti personaggi del mondo musicale italiano.”

La presidente dell’associazione Donatella Ranieri non nasconde la sua gioia: “Siamo arrivati a questo risultato grazie a un grande lavoro di squadra che va avanti dal 2015, con entusiasmo, fatica e anche divertimento, sempre puntando a elevati livelli qualitativi e artistici. Il merito è di tutti quelli che hanno dedicato tempo, impegno e passione al GO Festival: Antonello Lupiani, Maurizio Colasanti, Susanna Rigacci e il meraviglioso team di GO. Sono felice che il nostro impegno sia stato riconosciuto ai massimi livelli istituzionali; faremo in modo di consolidare i risultati raggiunti e puntare a obiettivi sempre più alti e ambiziosi, per valorizzare al meglio questo riconoscimento che ci onora e responsabilizza.”

Felice anche il sindaco di Guardiagrele Donatello Di Prinzio: “Il riconoscimento del FUS al GO Festival va alla città di Guardiagrele e al grande lavoro degli amici di Guardiagrele Opera, iniziato come un'avventura tra pochi appassionati per diventare qualcosa di sempre più grande fino a coinvolgere realtà come il conservatorio Santa Cecilia e quest'anno i Solisti Veneti. Questo è il giusto risultato per chi si impegna e soprattutto per il nostro territorio, un risultato che ci porta alla pari di grandi strutture a livello nazionale.”

Dal 2015 il GO Abruzzo Festival, giunto quest’anno all’ottava edizione, porta nella cittadina della Maiella artisti e compagini di livello internazionale, ma il suo punto di forza è la valorizzazione dei giovani talenti grazie alla formula dell’opera studio, che attraverso audizioni aperte a giovani provenienti da tutto il mondo sceglie e forma i cantanti che ricopriranno i ruoli nelle opere in cartellone.

L’ingresso nel FUS rappresenta insieme un traguardo e un punto di partenza per nuove idee, stimoli e progetti.