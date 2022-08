L'abruzzese Giulia Di Rocco rappresenterà l’Italia al Congresso Internazionale delle Mujeres Romani/ Gitanas

L’abruzzese Giulia Di Rocco è stata chiamata a rappresentare l’Italia, per la seconda volta, al Congresso Internazionale delle Mujeres Romani/ Gitanas .

Il congresso, che si terrà dal 17 al 19 Agosto, vede la partecipazione internazionale delle donne rom attiviste di tutto il mondo impegnate in lotte , conquiste e sfide ed è organizzato dalla Università della Patagonia meridionale dell’Argentina – UNPA che si occupa da anni di divulgare la cultura romanì e soprattutto si occupa della condizione delle donne rom.

Parteciperanno donne rom provenienti oltre che dall’Argentina dal Brasile , Usa, Spagna , Romania , Ucraina , Italia e da molti altri paesi.

La Di Rocco, una presenza costante ormai non solo in Italia ma anche a livello internazionale riconosciuta per il suo impegno nell’abbattimento della discriminazione che attanagliano la popolazione romanì, nella sua relazione parlerà delle donne rom tra discriminazione e lotte per la parità di genere.

Ricordiamo che Giulia di rocco è assistente legale e attivista per i diritti unami è membro del Forum SRC (Rom, Sin ti e Camminati) istituito dall’Unar – Ufficio anti discriminazione razziale presso il Ministero delle Pari Opportunità , membro dell’IRU International Roma Union che rappresenta i rom presso il Consiglio D’Europa e l’ONU, Membro della Piattaforma Nazionale per i diritti dei Gitani in Spagna e Presidente del Partito nazionale Rom e Sinti Mistipè.