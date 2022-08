Perdonanza Village: l'evento per i giovani patrocinato dalla Consulta Comunale

Con la programmazione di eventi culturali e artistici per la Perdonanza, arriva anche l'evento patrocinato dalla Consulta Comunale della città, chiamato Perdonanza Village.



"Abbiamo deciso di dare il nostro patrocinio a questo evento in quanto, a differenza di tutti gli altri, è l'unico che ha lo scopo di creare un connubio tra divertimento, ovviamente uno degli aspetti fondamentali per la vita dei giovani, e cultura sotto vari aspetti. Cultura riguardante ovviamente la Perdonanza e la storia della nostra città, ma che toccherà anche temi come l'ecologia, la letteratura, e l'enologia. Punto forte sarà la presenza di artisti di caratura nazionale, che si esibiranno all'interno delle 3 serate, una su tutte l'attesissima performance artistica del Rapper Emis Killa. Si partirà oggi dalle ore 17 per poi chiudere con la serata finale di domenica, non mancate! Confidiamo che oggi sia solo un punto di partenza per eventi di questo tipo, in grado di far divertire, ed allo stesso tempo, sensibilizzare i giovani su temi importanti." spiega Ludovico Cardarelli.