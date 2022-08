L'Aquila Svelata: l'Arte della Maiolica abruzzese dal XVI al XX secolo

Perdonanza 2021, Gliubich Casa d’Aste presenta “L’Aquila svelata”, grande mostra omaggio alla nostra amata città ed ai suoi visitatori.



Quest’anno si replica, in occasione della 728^ edizione della “Perdonanza Celestiniana”, Gliubich Casa d’Aste – da sempre attenta alla promozione e al sostegno del territorio e dei suoi valori artistici – inaugura una grande mostra dedicata alla produzione di maiolica abruzzese dal Cinquecento al Novecento.



Capolavori della manifattura di Castelli e grandi nomi della produzione ceramica affolleranno le sale della prestigiosa sede aquilana.



Collaterale all’evento, inserito nel calendario ufficiale della Perdonanza 2022, in mostra anche una serie di preziose rappresentazioni della città dell’Aquila tratte da antichi libri a stampa e un’anteprima dell’asta a tempo di Manoscritti e Libri Antichi in programma dall’8 al 16 settembre.



La mostra, allestita a L’Aquila presso Palazzo Cipolloni Cannella in Corso Vittorio Emanuele II n. 9, sarà visitabile da sabato 20 agosto fino a domenica 4 settembre, tutti i giorni dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00.