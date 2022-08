La Perdonanza nel Monastero di San Basilio, il più antico della città

E' stato presentato, ieri nella chiesa del Monastero di San Basilio all'Aquila, riaperta al culto l'11 luglio scorso, il nutrito programma degli eventi promosso da "MissiOn - Amici di San Basilio” e realizzato con il patrocinio e il sostegno di: Perdonanza Celestiniana, Chiesa di L'Aquila, Comune dell'Aquila, Università degli Studi dell'Aquila, Monastero delle Benedettine Celestine di San Basilio, Fondazione Carispaq, Deputazione di Storia Patria, Accademia Medica, Lions Club L'Aquila, Soroptimist International Club dell'Aquila, Rotary Club L'Aquila, Rotaract Club L'Aquila, Ass.ne Opera Prima, Scherza col Cuoco, Caseificio Campo Felice, Ass.ne Dona un pasto per la Dignità, One Group Comunicazione, Il Foglio delle Celestine. Si inizia domenica 21 agosto, alle 18, con un incontro tenuto dal Maestro Pietro Bisignani, cantore Pontificio "Sistino", per poi proseguire, lunedì 22 agosto alle 10.30 con "Un caffè di solidarietà" iniziativa a cura dei giovani del Rotaract Club L'Aquila, con visita guidata nel Monastero; alle ore 18 si terrà la presentazione del libro "I Papi e Celestino V, di Angelo De Nicola della One Group Edizioni, con gli interventi di Don Luigi Maria Epicoco, teologo e scrittore e Franca Colella, Presidente Rotary Club Sulmona, letture di Sabrina Giangrande. Al termine verrà preparato un "Aperitivo francescano" di sensibilizzazione per la raccolta di fondi a sostegno del Monastero di San Basilio e delle sue Missioni in Africa, a Bangui e nelle Filippine intitolate a Celestino V delle Suore Celestine a cura di "Scherza col Cuoco". Il 23 agosto alle 10.30 il consueto appuntamento con "Un caffè di solidarietà". Il 24 agosto, con inizio alle 10.30, si svolgerà una tavola rotonda "Voci dalla Clausura", con gli interventi di Madre Gertrude Civisca, Don Girolamo dello Iacono e Don Carmelo Pagano Le Rose, il coordinamento sarà affidato a Rita Pellegrini, con letture di Sabrina Giangrande; nel pomeriggio alle 15.30 "Un caffè di solidarietà"; alle 17 si terrà la presentazione del libro "Il Monastero di San Basilio all'Aquila - Le Celestine a Settecento anni dalla fondazione" edito dalla One Group, con i saluti del Comune dell'Aquila e della Curia Arcivescovile aquilana e con gli interventi dei curatori: Silvia Mantini dell'Università degli Studi dell'Aquila, Walter Capezzali Presidente del Serra Club L'Aquila e Angelo De Nicola degli Amici di San Basilio, l'evento sarà moderato da Don Federico Palmerini Dir. Ufficio Pastorale Universitaria. Alle ore 19 omaggio musicale del Maestro di chitarra Agostino Valente. Il 25 agosto, ore 10.30 "Un caffè di Solidarietà", alle 16.30 Tavola rotonda "Sulla viltà e sul coraggio" promossa dall'Accademia Medica della Provincia dell'Aquila Salvatore Tommasi Onlus, introdotto da Ettore Martini e Franco Marinangeli dell'Accademia Medica con la partecipazione di Angelo De Nicola, Peppino Ortoleva e Cristina Crosti, la Segreteria organizzativa è affidata a Pieremidio Bianchi, Irene Ciancarelli, Daniela Ciocca, Eleonora Manella, Daniela Pelliccione e Giacomo Sollecchia; alle ore 19 "Note dalla Clausura" omaggio musicale del Maestro Giuliano De Angelis. Il 26 agosto consueto "Un caffè di solidarietà", alle 17.15 "Note dalla Clausura" omaggio musicale del Maestro Francesco Mammola con mandolino classico; ore 18.15 presentazione del libro gioco "La Maschera di Celestino V" di Alberto Orsini e Angelo De Nicola della One Group Edizioni; ore 21.30 in piazza San Silvestro il racconto musicato "I Papi e la Perdonanza" ideazione artistica di Sara Cecala e Angelo De Nicola con la partecipazione di Germano D'Aurelio in arte 'Nduccio, musiche di Sara Cecala ed Emanuele Castellano, voce narrante Angelo De Nicola, con la partecipazione di Antonio Scolletta al violino, Lorenzo Scolletta alla fisarmonica, Giancarlo Giannangeli al violoncello, Libera Candida D'Aurelio voce e Sara Cecala al pianoforte. Conclusioni il 27 agosto alle ore 18 all'Auditorium Renzo Piano, cerimonia di consegna del Premio "La Croce di Celestino" al giornalista e scrittore aquilano Mario Narducci, modera l'incontro Patrizia Morgagni con i contributi di Donella Giuliani, Alessandro Scafati, intervengono Francesca Ramicone Governatore Distretto Lions 108-A e Rocco Totaro Presidente Lions Club L'Aquila. In tutti gli eventi raccolta fondi per le suore Celestine. Durante la conferenza stampa è stato presentato anche il terzo numero de "Il Foglio delle Celestine" con l'inserto "Speciale Perdonanza".