Associazione cittadini per il Centro Storico a Biondi, illegittima la tua ordinanza.

La portavoce dell'Associazione cittadini per il Centro Storico dell'Aquila, Claudia Aloisio, informa di aver inviato una ulteriore diffida al sindaco Pierluigi Biondi ed ha diramato il seguente comunicato:

"Ieri il Sindaco ha disposto con una Ordinanza assunta solo qualche ora prima l’inizio della manifestazione una deroga fino alle due di notte al limite della mezzanotte fissato per gli spettacoli musicali dal regolamento comunale. Lascia amareggiati che la massima autorità comunale disponga, senza averne il potere, una deroga ad un Regolamento comunale approvato dal Consiglio comunale al solo scopo di consentire a dei privati imprenditori di tenere uno spettacolo altrettanto privato, sacrificando al loro profitto il sacrosanto diritto al riposo ed alla quiete di decine di famiglie e dei loro bambini, peraltro utilizzando in maniera abnorme e dunque illegittima lo strumento dell’ordinanza sindacale di urgenza. Per questo motivo, in qualità di presidente dell’Associazione Cittadini per il centro Storico e per conto della stessa Associazione, ho diffidato il Sindaco dell’Aquila a revocare immediatamente l’Ordinanza e, qualora ciò non venisse fatto, l’Associazione e i suoi associati agiranno giudizialmente in ogni sede consentita per la tutela dei diritti di chi, a dispetto di tutto, insiste a voler vivere nel centro storico e non si arrende all’idea che venga trasformato in un deserto."