Totò Cascio ospite straordinario per la rassegna "Cinema sotto le stelle"

Totò Cascio, al secolo Salvatore Cascio, protagonista del film "Nuovo Cinema Paradiso" sarà, stasera 22 agosto alle ore 20.30, ospite straordinario alla rassegna cinematografica "Cinema sotto le stelle" a Piazza Duomo all'Aquila.

Lo spettacolo è gratuito e l'ingresso consentito fino a esaurimento posti. Per l'occasione la Rassegna è stata prolungata di un giorno e proporrà al pubblico proprio "Nuovo Cinema Paradiso" film del 1988 scritto e diretto da Giuseppe Tornatore.

Sarà possibile incontrare Totò Cascio e parlare con lui prima dell'inizio della proiezione, intorno alle ore 20.30. Totò Cascio all'età di 9 anni esordisce sul grande schermo, nel film "Nuovo Cinema Paradiso" con il ruolo del protagonista Salvatore da bambino, che gli porta il successo internazionale e la conquista del British Academy of Film and Television Arts nella categoria attore non protagonista.

Cascio è stato il più giovane a ricevere questo riconoscimento. La Rassegna "Cinema sotto le stelle" è offerta al Comune dell'Aquila dall'imprenditore Marco Reato in memoria del padre, Aquino Reato, ideatore delle proiezioni cinematografiche all'aperto nell'aquilano, oltre che storico protezionista nei cinema del capoluogo.