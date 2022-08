Ienca, 25 agosto ultimo incontro del "Giardino Letterario"

Giovedì 25 agosto alle ore 17.30 il nono ed ultimo incontro della IX rassegna culturale “Il Giardino Letterario” e sarà ospite il Prof. Gianfranco Giustizieri, studioso della cultura letteraria italiana, scrittore e critico letterario, autore dell’ultimo libro “La storia del tenente Cosimo G.”

Appassionato studioso della scrittrice Laudomia Bonanni, alla quale ha dedicato diversi lavori letterari, nell’ultimo suo lavoro, ambientato durante la Seconda guerra mondiale, narra la storia del tenente Cosimo G., un aviatore costretto al congedo temporaneo a seguito dell’armistizio del settembre del 1943.

“La storia del tenente Cosimo G.” è un libro che fa riflettere sull’amor di patria, sul senso del dovere, sulla fedeltà alla parola data, sul sentimento della giustizia e sul valore della libertà, attraversando i moti di una coscienza costantemente tormentata dal dubbio, accarezzata dalle passioni, assetata di vita e soggiogata da un destino che si fa sempre più ineluttabile.

Una lettura necessaria per ritrovare noi stessi attraverso la lente di un narratore onnisciente che scruta la dimensione umana percorrendo il doppio binario della storia degli uomini e quello del destino del singolo.

L’incontro si svolgerà di giovedì e non di domenica come usualmente avviene, per non far coincidere con l’attesa ed importante visita di Papa Francesco la domenica successiva.