"Ju Parchetto con Noi" porta a L'Aquila la 31esima tappa del 1° giro d'Italia di Plogging

Sabato 27 agosto l'associazione "Ju Parchetto con Noi" organizza a L'Aquila la 31esima tappa del Primo Giro d'Italia di Plogging.

L'appuntamento è alle ore 9:30 presso il parcheggio della Scuola della Guardia di Finanza a Coppito e la tappa si terrà, con un percorso di 4110m adatto a tutti, lungo lo sterrato di Viale delle Fiamme Gialle.

Il Plogging nasce come attività sportiva caratterizzata dallo spirito "corro e raccolgo" e da Gennaio sta attraversando ogni weekend le regioni d'Italia con tante organizzazioni di tutta la penisola che si sono trovate a condividere un obiettivo comune e ognuno lo sta raggiungendo nel proprio territorio.

"E' un grande onore ed orgoglio portare a L'Aquila il Giro d'Italia di Plogging." commentano i ragazzi dell'associazione "Rappresenteremo la nostra città e la nostra regione, sarà per questo una giornata storica. Abbiamo pensato di organizzare una "passeggiata ecologica", in cui i partecipanti durante il percorso raccoglieranno i rifiuti che incontreranno, invece che una corsa in modo da poter dare a tutti la possibilità di partecipare in un percorso pianeggiante e molto agevole. Sarà una mattinata all'insegna dello sport, del rispetto dell'ambiente e del benessere. Perchè quando si parla di sport all'aria aperta e rispetto della natura, si pensa davvero al benessere personale e collettivo."

I ragazzi dell'associazione, sono già noti in città per il loro impegno per l'ambiente, infatti come associazione hanno provveduto all'organizzazione di 26 giornate ecologiche, incontri di sensibilizzazione nelle scuole, conferenze, tavole rotonde e altre iniziative sempre volte a mandare dei messaggi volti al raggiungimento di una consapevolezza che l'ambiente in cui viviamo è la nostra casa e per questo va tutelato.

Sono ben accetti volontari e per partecipare non è necessaria una prenotazione. A tutti i partecipanti saranno forniti guanti e sacchi per i rifiuti e saranno consegnati dei gadget dell'associazione Ju Parchetto con Noi.

Per qualsiasi informazione gli organizzatori sono reperibili sui social (instagram e facebook) e all'indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.