MuNDA, Mammut: apertura serale per la Perdonanza

Per ampliare l’offerta culturale durante la settimana della Perdonanza e per la visita del Papa, dal 22 al 28 agosto l’orario di apertura del Mammut sarà tutti i giorni dalle 10.00 alle 23.00.



Info e prenotazione obbligatoria sul sito https://museonazionaledabruzzo.cultura.gov.it/il-mammut.../



Il biglietto per il Mammut è comprensivo dell’ingresso al Museo Nazionale d’Abruzzo (sede ex mattatoio, di fronte alle 99 cannelle) dove è possibile vedere il nuovo allestimento della sezione archeologica I tempi di Amiternum con la ricostruzione grafica dell’importante Calendario amiternino.



Sarà possibile acquistare il biglietto del Mammut presso la biglietteria del Castello Cinquecentesco solo previa disponibilità e per il giorno stesso.