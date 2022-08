"I Papi e la Perdonanza - da Bonifacio VIII a Francesco". Il 26 agosto a Piazza San Silvestro

"I Papi e la Perdonanza - da Bonifacio VIII a Francesco", questo il titolo del nuovo racconto musicato ideato e diretto dalla pianista aquilana Sara Cecala, in programma a L'Aquila, il prossimo 26 agosto, alle ore 21.30 in Piazza San Silvestro.

"Con l'uscita del nuovo volume di Angelo De Nicola non poteva mancare lo spettacolo musicale ad esso ispirato - dice Sara Cecala. - In questa edizione, impreziosito dalle musiche originali composte assieme a Emanuele Castellano il reading, affidato alla voce di Angelo, assieme a Germano D'Aurelio (alias ‘Nduccio) col sul intenso cameo sul Papa del Perdono, l’evento ripercorrerà la storia dei più importanti pontefici legati al nostro Pietro Angelerio, cui finalmente dopo 728 anni la straordinaria visita di Papa Francesco, con l’apertura della Porta Santa di Santa Maria di Collemaggio, renderà onore al messaggio di misericordia di Celestino V, di assoluta necessità, visti i tempi bui che stiamo vivendo".

"Con questa prima nazionale, che non poteva che avere come palcoscenico L’Aquila e la sua straordinaria edizione della Perdonanza 2022, inaugureremo la stagione estiva proiettando il progetto artistico nei migliori teatri della nostra provincia, con lo sguardo rivolto oltre i confini regionali, per il prossimo autunno - conclude la Cecala -. L'ensemble musicale sarà per l’occasione composto da Antonio Scolletta al violino, Lorenzo Scolletta alla fisarmonica, Giancarlo Giannangeli al violoncello, Libera Candida D’Aurelio al canto e la stessa Sara Cecala al pianoforte."

L'appuntamento è a ingresso libero ed è sostenuto dalla Fondazione Carispaq. Per info: - 329.36376652