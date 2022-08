Roberto Genovesi presenta il suo libro "Il leone di Svevia" all'Aperitivo in musica - Porta Branconia

Oggi mercoledì 24 agosto Roberto Genovesi con il suo libro "Il leone di Svevia" sarà l’ospite d’onore della rassegna letteraria intitolata “Incontri con l’autore” organizzata all’interno della IV edizione della manifestazione “Aperitivo in musica - Porta Branconia”.

Un grande romanzo storico. La vita enigmatica e misteriosa del sovrano che cambiò il mondo. Dicembre 1250. Durante una battuta di caccia, Federico di Svevia viene colto da un forte malore e portato nella residenza di Castel Fiorentino.

A tutti diviene presto chiaro che le condizioni dell’imperatore non sono destinate a migliorare e che il suo tempo su questa terra sta arrivando al termine. Federico convoca quindi al proprio capezzale il fidato Ahmed Addid, capo della guardia saracena e amico d’infanzia per impartirgli un ultimo ordine: vuole ascoltare il racconto della propria vita e comprendere come il mondo lo ricorderà attraverso l’unica voce che non gli mentirebbe mai.

Ahmed ricostruisce così un sincero ritratto del suo signore, lontano dall’immagine che ne hanno i suoi sudditi: la storia di un bambino che cresce tra paure e dubbi, menzogne e rifiuti, fino a diventare prima re e poi imperatore. Una vita all’insegna della forza d’animo e dell’ambizione, tanto grandi da mettere in ginocchio anche la più grande potenza dell’occidente: la Chiesa. Per alcuni era lo “stupor mundi”. Per altri era l’Anticristo. La vita segreta del sovrano che sfidò la Chiesa