Incontri con l'autore: "Tutti i soldi di Almudena Gomez" questo il titolo del libro che verrà presentato il 25 agosto

Giovedì 25 agosto alle ore 18.30 nel cortile di Palazzo Micheletti, in Via Castello 47, si terrà l'incontro con l’autrice Valentina Di Cesare, la quale presentarà il libro “Tutti i soldi di Almudena Gomez”.

L'incontro, organizzato dalla libreria Polarville si svolgerà in dialogo con la professoressa Alessia De Iure .

Con “Tutti i soldi di Almudena Gomez” Valentina Di Cesare torna al romanzo con la sua prosa calibrata, dal respiro ampio, animando i numerosi personaggi che recriminano, si ingelosiscono, si aggrappano ai pregiudizi o, al contrario, si illuminano, di speranze nell’attesa dello stravolgimento degli eventi.

La Di Cesare è nata a Sulmona e cresciuta a Castel di Ieri. Attualmente vive a Milano dove insegna Lettere e Lingua italiana. Ha pubblicato i romanzi "Marta la sarta" (Tabula Fati 2014) tradotto in lingua romena (Marta, croitoreasa, Aius, 2019) e in lingua tedesca (Marta, Verlag am Sipbach,2020), "L’anno che Bartolo decise di morire" (Arkadia 2019) e il racconto lungo "Le strane combinazioni che fa il tempo" (Urban Apnea 2018).