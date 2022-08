Prosegue il programma della "Cordata X L'Africa" nella giornata di ieri musica, libri e molto altro nel monastero di S.Basilio

Nella giornata di ieri, i sempre più coinvolgenti eventi presenti nel nutrito programma della 16^ edizione di “Cordata X L’Africa - La Perdonanza nel monastero più antico delle città”, si susseguono puntuali.

Nella mattinata sono iniziati con la Tavola rotonda “Voci dalla Clausura” coordinata da Rita Pellegrini: una ricostruzione degli anni '30 a San Basilio a partire dalle Cronache del Monastero, con Sabrina Giangrande che per l’occasione ha dato voce alla Madre Badessa dell'epoca con delle letture coinvolgenti ed emozionante di alcuni brani estratti dalle Cronache. Nel dialogo sono stati coinvolti: Don Carmelo Pagano Le Rose, Docente di teologia e membro del Comitato Perdonanza; Monsignor Sabino Amedeo Lattanzio, Postulatore delle cause dei Santi dell'Arcidiocesi di Trani, Barletta e Bisceglie; Don Girolamo Dello Iacono, Assistente Religioso della Federazione delle Benedettine Celestine; Madre Gertrude Civisca, Presidente della Federazione delle Benedettine Celestine. Finale a sorpresa ed esclusivo, per i fortunati intervenuti che hanno potuto ascoltare dalle voci delle suore più giovani del Monastero, il "Te Deum" con accompagnamento musicale dell'organo presente in Chiesa.

Alle 15.30 il consueto appuntamento con: “Un caffè di solidarietà” iniziativa a cura dei giovani del Rotaract Club L’Aquila, con visite guidate ai “Tesori del Monastero” a cura degli “Amici di San Basilio”.

Nel coro del Monastero è sempre in esposizione il prezioso documento di indulgenza per le Monache di San Basilio, curato dalla Dott.ssa Alessia Di Stefano, visitabile dalle 17 alle 18.30, fino al 30 agosto.

Alle 17:00 presentazione del libro "Il Monastero di San Basilio all'Aquila - Le Celestine a Settecento anni dalla fondazione" edito dalla One Group, con i saluti del Comune dell'Aquila, presente l'assessore Tiziana Del Beato e Don Carmelo Pagano Le Rose del Comitato Perdonanza, con gli interventi dei curatori: Silvia Mantini dell'Università degli Studi dell'Aquila, Walter Capezzali Presidente del Serra Club L'Aquila e Angelo De Nicola degli Amici di San Basilio. L'evento è stato moderato da Don Federico Palmerini Dir. Ufficio Pastorale Universitaria.

A fine presentazione omaggio musicale affidato al chitarrista aquilano Agostino Valente, con una impeccabile esibizione, calorosamente applaudita, con i brani di Domenico Scarlatto, Sonata K 208, Columpio e capriccio arabo di Francisco Tárrega, valzer venezuelani di Antonio Lauro; Jorge Cardoso Alfonsina Y El Mar e Milonga; Astor Piazzolla Oblivion e Milonga Del Ángel Isaac Albéniz Asturias. Dopo un acclamato bis, ha eseguito il brano di Astor Piazzolla Invierno Porteño (dalle 4 stagioni di Piazzolla).