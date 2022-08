Perdonanza, per la seconda serata il Gran Galà di Danza in Piazza Duomo

La seconda serata della Perdonanza si è svolta in Piazza Duomo e ad essere protagonista è stata la danza.

Infatti si è svolta la seconda edizione del Gran Galà di Étoiles internazionale, con un ospite davvero d’eccezione: la ballerina Eleonora Abbagnato.

Nello spettacolo si sono alternati assoli, pas de deux virtuosistici tratti dai più grandi capolavori del repertorio ballettistico Ottocentesco ma anche cammei coreografici firmati da alcuni fra i più geniali coreografi contemporanei, sul palo i primi ballerini delle più grandi compagnie d’Europa come: Stephane Bullion, Etoile Opera di Parigi, Ida Praetorius, Principal Royal Danish Ballet, Jacopo Bellussi, Principal Royal Danish Ballet, Luigi Crispino, Principal New York City Ballet, Elizaveta Barkalova, Guest Principal Ballet Magdeburg, già Principal Dancer Donbass Opera in Ucraina, Alice Mariani, Prima Ballerina al Teatro Alla Scala di Milano, Mattia Semperboni, Primo Ballerino al Teatro Alla Scala di Milano, Michele Satriano, Primo Ballerino al Teatro dell’Opera di Roma, Simone Agrò, Solista al Teatro dell’Opera di Roma.

La direzione artistica del Gran Gala è di Ornella Cerroni del Centro danza art nouveau dell’Aquila mentre Veronica Maya è stata la presentatrice dell’evento.